Poldark quarta stagione su laF dal 14 giugno in prima tv

(Di giovedì 13 giugno 2019)su laF laintv dal 14Diventata un classico moderno della serialità britannica,arriva con lainedita da venerdì 14su laF in esclusiva al canale 135 di sky. Otto nuovi episodi per uno dei costume drama più amati degli ultimi anni. Se ancora non l’avete visto, per recuperarle o rivederle le precedenti tre stagioni sono sullo Sky Box Sets. Gli episodi sono anche in streaming su Sky Go e Now Tv, mentre nel Regno Unito è già in produzione la quinta.Il mondo e il set disi allargano e dalla Cornovaglia in questaarriva fino a Londra dove Ross diventa deputato. L’adattamento BBC della saga di Winston Graham si prepara a un profondo cambiamento nel protagonista interpretato da Aidan Turner. Per contrastare il crescente potere del suo acerrimo nemico George Warleggan (Jack ...

