(Di giovedì 13 giugno 2019) "A volte il matrimonio è valido, ma altre volte è meglio che i due si separino per ildei figli", ha spiegato, non bisogna dire sempre "va avanti, non c'è problema". Mentre il vescovo di Rimini ha chiesto perdono agli uomini e alle donne separati che hanno sentito il rifiuto della Chiesa.