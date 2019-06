Legittima difesa | pensionato Sicignano | ' naturale reagire a chi ti aggredisce in casa'

Legittima difesa : l'autista che inseguì i ladri - 'mi spiace per Onichini - serviva clemenza' : Treviso, 13 giu. (AdnKronos) - "Mi dispiace e molto per Walter Onichini, purtroppo questa sentenza è frutto del sistema ma, viste le circostante, il giudice che ha applicato la legge, visto il momento emotivo in cui si trovava Onichini, avrebbe dovuto essere più clemente, ed applicare una pena più l

Legittima difesa - il tabaccaio Birolo : "Sono vicino a Onichini - spero nell'assoluzione" : Pina Francone Il tabaccaio prima condannato e poi assolto dalla Cassazione per eccesso di Legittima difesa solidarizza con il Onichini, appena condannato dai giudici La solidarietà di Franco Birolo a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro (in provincia di Padova) accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito un ladro che il 22 luglio 2013 si era introdotto nella sua villetta assieme ad alcuni complici: la sentenza della ...

Legittima difesa : il gioielliere Zancan - 'faremo di tutto perché Onichini non finisca in galera' : Vicenza, 13 giu. (AdnKronos) - "All'annuncio della sentenza di condanna di Onichini mi sono infuriato, non è possibile che uno che si difende da un delinquente che gli è entrato in casa di notte venga condannato a cinque anni di galera, mentre il malvivente oggi è libero, nonostante un mandato di ca

Legittima difesa - ferì ladro e viene condannato. Il sindaco Joe Formaggio "Merita una medaglia" : Pina Francone Il sindaco- sceriffo di Albettone critica la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna a Walter Onichini, macellaio che sparò e ferì un ladro "Walter Onichini merita una medaglia, non una condanna". Joe Formaggio, il cosiddetto sindaco sceriffo di Albettone (Vicenza) commenta così la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la condanna a quattro anni e 11 mesi nei ...

Minacciare l’equipaggio pur di non tornare in Libia non è reato : è Legittima difesa : Il Tribunale di Trapani assolve i migranti che avevano accerchiato i marinai della Vos Thalassa: la reazione veemente era lecita, perché il respingimento avrebbe comportato la violazione dei diritti alla vita, all'integrità fisica e sessuale, oltre a negare la possibilità di richiedere asilo. Anche per questo, l'accordo Italia-Libia mostra diversi punti di illegittimità.Continua a leggere

Legittima difesa : sindaco Joe Formaggio - 'Lega e Fdi difendano Onichini - merita medaglia' : Vicenza, 13 giu. (AdnKronos) - "E' una sentenza politica, che mi lascia allibito, perché una persona per bene che si difende a casa propria dovrebbe avere una medaglia e le scuse da parte dello Stato, che non è riuscito a fermare un delinquente. Ed invece lo Stato condanna la persona per bene!". Cos

Legittima difesa : il tabaccaio Birolo - 'vicino all'amico Onichini - so cosa prova' (2) : (AdnKronos) - "E i casi di chi reagisce vanno all'onore delle cronache, ma ci sono tante persone per bene che non reagiscono, di cui nessuno parla, e che saranno vittime per tutta la vita con danni fisici e piscologici perenni - spiega Birolo - la vicenda di Onichini mi amareggia molto, non posso fa

Legittima difesa : il tabaccaio Birolo - 'vicino all'amico Onichini - so cosa prova' : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - "Sono vicino all'amico Walter Onichini, ho seguito da vicino la sua vicenda, e so cosa sta provando. Purtroppo, è successa la stessa cosa anche a me nel processo di primo grado, il Pm aveva chiesto l'assoluzione, ed invece il giudice ha deciso per la mia condanna: poi,

Caso Ivrea - non c'è Legittima difesa se non c'è un'aggressione : Vivo a Ivrea.Ivrea, che tanti conoscono per la sua fama olivettiana o come splendido angolo di Piemonte circondato dalle dolci colline della Valchiusella, oggi è sulla bocca di tutti (e persino al top delle ricerche google) per “il Tabaccaio di Pavone che ha sparato al ladro”.Non si parla di altro ormai, al bar, dal giornalaio, in piazza e persino al supermercato c’è sempre qualcuno che chiede ad un altro: ...

Legittima difesa - il sottosegretario Nicola Molteni gela il tabaccaio di Ivrea : "Se ha sparato alle spalle..." : Si complica la posizione del tabaccaio di Pavone Canavese, alle porte di Ivrea, che ha sparato a un ladro entrato nel suo negozio di notte, uccidendolo. L'autopsia ha rilevato come il colpo di fucile sia partito dall'alto (dall'abitazione del tabaccaio) e abbia colpito alle spalle il ladro, mentre s

Legittima difesa - La Russa vs Di Bartolomei : “Fatti eleggere se vuoi parlare di legge”. “Esiste ancora il diritto di opinione” : Scontro rovente a L’Aria che Tira (La7) tra Luca Di Bartolomei, figlio del celebre calciatore della Roma, Agostino, suicidatosi con un colpo di pistola al petto nel 1984, e il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, sul tema della Legittima difesa. Di Bartolomei, autore del saggio “Dritto al cuore”, spiega le ragioni del suo pamphlet dichiaratamente contrario alla diffusione delle armi: “Ci sono dati ...

Trapani - i migranti assolti per Legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

IVREA - TABACCAIO UCCIDE LADRO : INDAGATO/ Salvini : 'Difesa è sempre Legittima' : Un TABACCAIO di IVREA ha sparato UCCIDEndo un LADRO che stava entrando nel suo negozio con un piede di porco. Salvini 'norma legittima difesa efficace'.