La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sblocca-cantieri

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un finanziamento di 3 milioni di euro a Radio Radicale : Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che prevede che Radio Radicale riceverà un finanziamento di tre milioni di euro per il 2019. L’emendamento è stato proposto dal PD ed è stato sostenuto dalla Lega, che

La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge per riformare gli assegni di mantenimento : La Camera dei Deputati ha approvato con 386 voti favorevoli, 19 astensioni e nessun voto contrario, una proposta di legge sugli assegni di mantenimento riconosciuti agli ex coniugi dopo il divorzio presentata dalla deputata del Partito Democratico Alessia Morani. La proposta prevede che

La Camera ha approvato la proposta di legge per tagliare il numero di deputati e senatori : È stata approvata dalla Camera la proposta di legge per tagliare il numero di senatori e deputati , con 310 voti favorevoli (M5s, Lega, Fi e Fdi) e 107 contrati (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare). Gli astenuti sono stati 5 (NcI).

Un disegno di legge approvato alla Camera vuole eliminare le note sul registro : La Camera dei deputati ha approvato oggi un emendamento al disegno di legge per l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica all’elementari che elimina le cosiddette “note disciplinari”, come le note sul registro o sul diario e le sospensioni, per i bambini