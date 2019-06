CorMez | Per James Rodriguez De Laurentiis sceglie la strategia dell’attesa

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ad irrigidire la posizione del Real Madrid nella trattativasono le norme Uefa per il fair play finanziario. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il nuovo regolamento valido fino 2021 impone che il rapporto tra le entrate e le uscite nei trasferimenti non deve superare i 100 milioni di euro. Per il trequartista colombiano Florentino Perez chiede 55 milioni. Per gli acquisti di Rodrygo, Militao, Hazard, Jovic e Mendv, il Real ha impegnato quasi 300 milioni di euro. Dovrà ricavare denaro dal gruppo di giocatori in uscita (Bale, Ceballos, Llorente, Kovacic, Theo Hernandez e altri) per mantenere l’equilibrio finanziario. La concorrenza, per trattare, esiste. C’è il Manchester United, tanto per cominciare, che può considerare il calciatore una contropartita nell’affare Pogba. Ci sono l’Atletico Madrid e il Benfica, se dovesse partire Joao Felix. ...

