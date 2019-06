Brescia | 3 maestre fermate per maltrattamenti in asilo Insulti e punizioni eccessive

Brescia - parolacce - spintoni e punizioni ai bambini dell’asilo nido : fermate tre maestre per maltrattamenti : Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma. L’operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell’umore del figlio e alla luce del racconto di una ex ...