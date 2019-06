Unicef | cresce la community di Next Generation Unicef Italia

Morbillo - Unicef : “Casi in aumento del 300%. 435mila bambini non vaccinati in Italia. Cresce la disinformazione” : La denuncia arriva dall’Unicef: il Morbillo, dichiarato eliminato nel 2000, è tornato e ha ucciso nel 2017 circa 110mila persone, per lo più bambini. Quest’anno, secondo l’organizzazione dell’Onu, i casi di Morbillo sono aumentati del 300% rispetto all’anno scorso. Due dosi di vaccino sono essenziali per proteggere i minori dalla malattia. Ma in Italia ci sono almeno 435mila bambini non vaccinati: quinto posto tra i ...