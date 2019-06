Partita Iva 2019 | controlli sui lavoratori autonomi | i profili più a rischio

Detrazioni Partita Iva 2019 : lista costi e percentuali massime delle spese : Detrazioni Partita Iva 2019: lista costi e percentuali massime delle spese I titolari di Partita Iva possono usufruire di alcune Detrazioni fiscali relative ai costi sostenuti durante l’anno per lo svolgimento della propria attività. Tali Detrazioni, tuttavia, valgono solo per i titolari di Partita Iva che si trovano nel regime ordinario: i lavoratori autonomi aderenti al regime agevolato (forfettario) non potranno invece scaricare nulla. Ciò ...

Lettera di incarico professionale per Partita Iva - come scriverla e fac simile : Lettera di incarico professionale per Partita Iva, come scriverla e fac simile Oggi, affinchè una qualsiasi azienda possa avvalersi della collaborazione e dell’apporto di conoscenze di un libero professionista, titolare di Partita IVA (ad esempio un avvocato o un architetto), dovrà redigere quella che è denominata Lettera di incarico professionale. Vediamo di seguito gli elementi essenziali da sapere in questi casi e come scriverla. ...

LIVE Venezia-Trento - Gara-5 Play-off basket in DIRETTA : comincia al Taliercio la Partita decisiva! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-5 dell’ultimo quarto di finale dei playoff scudetto rimasto ancora in vita, quello tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino. Si decide al Taliercio una delle sfide ormai classiche degli ultimi anni nella pallacanestro italiana: nella stagione 2016-2017 Venezia-Trento è stata finale scudetto, vinta dalla Reyer, mentre nel 2017-2018 lo scontro si è avuto in semifinale, conquistata ...

Trattativa Udinese-Napoli per De Paul : la controPartita che potrebbe sbloccare l’affare : De Paul fa gola al Napoli che adesso sta pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino Napoli ed Udinese stanno trattando il trasferimento in terra partenopea di De Paul, convocato recentemente dall’Argentina per la prossima Copa America. Il calciatore è interessato ad approdare al Napoli, ma il club chiede 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Dunque De Laurentiis e Giuntoli starebbero ...

Partita Iva e dipendente pubblico 2019 : apertura - costo e quando è possibile : Partita Iva e dipendente pubblico 2019: apertura, costo e quando è possibile Un lavoratore dipendente può aprire una Partita Iva, quindi, svolgere anche un lavoro autonomo? La risposta a questa domanda almeno in linea generale è affermativa, nel senso che non è proibito dalla legge; d’altra parte, diverse norme limitano questa possibilità. ­­Partita Iva e dipendente del settore privato Il dipendente di un’azienda può aprire una ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Allegri? Penso ad Ancelotti - è un maestro. Partita importante - ma non decisiva” : Inter, Spalletti presenta la sfida con il Napoli in conferenza stampa Inter Spalletti in conferenza| Luciano Spalletti, allenatore dell‘Inter, è Intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della Partita di domani contro il Napoli valevole per la 37a giornata di Serie A. queste le dichiarazioni del tecnico toscano. Queste le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa Che approccio servirà contro questo Napoli? ...

Amsterdam - prenota una camera su Airbnb per la Partita di Champions League : quando arriva trova un container : Mai fidarsi delle foto su Internet. Ne sa qualcosa un tifoso del Tottenham che ha prenotato last minute su Airbnb una camera ad Amsterdam per la sera della partita di Champions League con l’Ajax. “Casa pulita con bagno privato a 130 euro a notte” si leggeva nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma di hosting e così non ci ha pensato due volte e ha prenotato. Una volta arrivato sul posto però, ha trovato una brutta ...

Partita Iva 2019 : pagelle e sistema a premi - come funzionano i livelli : Partita Iva 2019: pagelle e sistema a premi, come funzionano i livelli Ecco le pagelle per la Partita Iva 2019 in base ai cosiddetti, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità. Chi prenderà un voto dall’8 in su avrà diritto perfino ad alcuni premi, i più interessanti per chi prenderà almeno 9. Chi invece non arriverà ai livelli minimi di sufficienza, potrebbe finire in cima alle liste dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con ...

Bologna-Parma - Mihajlovic : “la migliore Partita da quando sono arrivato” : “sono molto contento, forse quest’oggi e’ stata la miglior partita da quando sono arrivato”. sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic nel post partita di Bologna-Parma, dopo il fondamentale successo per la salvezza. “Dopo otto minuti abbiamo avuto tre occasioni nitide e i ragazzi non hanno mai mollato, anche dopo i gol la squadra ha sempre giocato e per questo la vittoria e’ meritatissima – ha ...

Davide Ancelotti : “Bellissima Partita sotto tutti gli aspetti - stagione positiva. Il prossimo anno sarà ancora migliore! Se va via Allan? Vi dico che…” : L’intervista di Davide Ancelotti a Sky Sport L’allenatore in seconda del Napoli, Davide Ancelotti è intervenuto a SKY Sport al termine di SPAL-Napoli: “E’ un po’ che lavoriamo insime io e papà, stare in panchina con lui è molto emozionante ma ora sono abituato e mi concentro più su cosa deve fare la squadra in campo. Abbiamo fatto una bellissima partita sotto tutti gli aspetti. Anche se la partita non aveva ...

Flat tax 2019 Partita Iva - boom adesioni al regime forfettario : La cosiddetta mini Flat tax , con aliquota al 15% , sta funzionando. La conferma arriva dal MEF , il Ministero dell'Economia e delle Finanze , che in data odierna ha fornito i dati sulle aperture di nuove partite Iva nel primo trimestre del 2019. Partite IVA, 196.060 nuove aperture nel primo trimestre del 2019 Nel ...

Partita Iva ed evasione : 15 profili di rischio sotto la lente dell’AdE : Partita Iva ed evasione: 15 profili di rischio sotto la lente dell’AdE Risalendo a uno studio sul Vat Gap per la Commissione europea che ha elaborato dati 2016, l’Italia è al primo posto in Europa per evasione Iva. Su un totale di 147.146 milioni di euro, l’Italia si piazza sul gradino più alto del podio con 35.988 milioni di euro di Iva evasi. Più in basso, e a una relativa distanza, ecco la Germania (22.679 milioni di euro), il Regno Unito ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 4-5. Gran battaglia nella Partita decisiva : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

