La Chiesa risarcirà le vittime di un prete pedofilo francese

(Di mercoledì 12 giugno 2019) A Lione sta per finire dopo anni di attesa il processo canonico a padre Bernard Preynat, accusato di violenza sessuale su dozzine di minori, dagli anni '70 in poi. Lo riferisce la rivista onlineMediapart che sottolinea che "entro due mesi" sarà consegnata la sentenza. Successivamente la Chiesa deciderà l'importo del risarcimento per ciascuna vittima, una procedura ritenuta "straordinaria". Non solo: il giornale annuncia anche che la Chiesa vuole istituire al più presto una scala di compensazione del dolore. Il processo canonico a Preynant - che non è stato mai giudicato in un processo civile - sarebbe ripreso a settembre "dopo oltre tre anni di colpi di scena", scrive Mediapart che aggiunge: "L'istruzione del dossier è terminata a fine aprile". Caso emblematico dello scandalo della pedofilia nella Chiesa, la vicenda ha coinvolto ...

