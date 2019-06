Francesca De André su Instagram commenta il suo percorso al GF : 'Sono stata vera' : A pochi giorni di distanza dalla finale del Grande Fratello 16, Francesca De André è tornata sui social network per raccontare della sua avventura all'interno della casa. La nipote del compianto Faber è stata una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di quest'edizione. La modella genovese, infatti, spesso è finita sotto accusa per via del suo comportamento spesso definito troppo aggressivo. Una volta archiviata la sua esperienza, l'ex ...

WhatsApp farà sul serio con chi violerà le regole - mentre Instagram pare “tollerare” i deepfake : WhatsApp ha intenzione di usare il pugno duro con coloro che non staranno alle regole, in particolare le aziende, mentre Instagram non sembra intenzionata a cancellare i video deepfake diffusi di recente sul social. L'articolo WhatsApp farà sul serio con chi violerà le regole, mentre Instagram pare “tollerare” i deepfake proviene da TuttoAndroid.

Lady Marchisio sexy su Instagram : gli scatti di Roberta Sinopoli - : Fonte foto: Instagram Roberta SinopoliLady Marchisio sexy su Instagram: gli scatti di Roberta Sinopoli 2Sezione: Spettacoli Tag: zenit san pietroburgo Juventus Marco Gentile Gli scatti di Roberta Sinopoli, la sexy moglie di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus Persone: ...

Alena Seredova contro Ilaria D'Amico su Instagram - il post di Signorini : «Complimenti per il senso dell'umorismo» : Di sicuro ad Alena Seredova non manca il senso dell'umorismo. La bella modella ceca ora felicemente fidanzata con Alessandro Nasi si scatta una foto sotto un cartellone pubblicitario che recita:...

Motori – Lamborghini supera i 20milioni di followers su Instagram [GALLERY] : L’instagram ufficiale di Automobili Lamborghini raggiunge quota 20milioni di followers, l’azienda festeggia l’evento interagendo, tramite social, con gli appassionati del marchio Automobili Lamborghini segna un nuovo importante traguardo sui social e raggiunge quota venti milioni di follower su instagram. Il record è stato festeggiato con la pubblicazione di diversi contenuti sulle varie piattaforme social. In ...

Rosa Perrotta e il post su Instagram per le mamme : “Non sono perfetta - ma è stupendo” : Rosa Perrotta presto diventerà mamma e ha deciso di dedicare un post su Instagram a tutte le donne incinta, spesso alle prese con il corpo che cambia e tante paure. L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta il primo figlio da Pietro Tartaglione, avvocato conosciuto nel programma di Maria De Filippi. L’amore, iniziato davanti alle telecamere, è continuato anche lontano dalle luci dello spettacolo e oggi è più forte che mai. La ...

Juventus - i tifosi rivogliono Benatia. Preso d’assalto il profilo Instagram “Ti aspettiamo - campione” : A gennaio di quest’anno, l’addio, con destinazione Al-Duhail. Ma Mehdi Benatia è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri, che lo rivorrebbero a Torino in questa sessione di calciomercato. La Juve, è risaputo, è alla ricerca di almeno un centrale di spessore dopo l’addio di Barzagli e si è tornato a fare il nome anche del marocchino. profilo Instagram del calciatore Preso d’assalto, alla notizia, con tanti commenti ...

Giulia De Lellis e Irama non si seguono più su Instagram : tra loro sarebbe finita male : Dopo aver dichiarato in varie occasioni di essere rimasti in ottimi rapporti in seguito alla fine del loro breve amore, Giulia De Lellis e Irama sono tornati al centro del gossip per una novità che non farà piacere ai rispettivi fan: entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram dopo mesi di scambi di "like" e dediche musicali. Il sito Il Vicolo delle News, inoltre, in queste ore ha fatto notare che il cantante ha pubblicato un brano di Marco ...

Bianca Atzei adesso è felice! la tenera dedica a Stefano Corti su Instagram : Quando le donne sono innamorate diventano più belle: se ne sono acCorti i fan di Bianca Atzei, che hanno cominciato a notare, da qualche tempo a questa parte, un’espressione più serena sul viso della bella cantante di origine sarda. Secondo quello che si rumoreggiava da qualche tempo nel mondo della cronaca rosa, Bianca Atzei a oltre un anno dalla fine della sua storia d’amore con Max Biaggi avrebbe ritrovato l’amore. La cantante era ...

Tuo figlio non lo nomini? Pioggia di critiche su Instagram per Chris Pratt : Chris Pratt ha condiviso su Instagram una foto del suo recente matrimonio con Katherine Schwarzenegger, che lo ritrae mentre tiene teneramente per mano la moglie. La foto postata dall’attore di "Jurassic Park" è accompagnata da un post di felicità per il lieto evento, da cui trapela tutta la sua emozione: “Ieri è stato il giorno più bello delle nostre vite! Siamo diventati marito e moglie davanti a Dio, le nostre famiglie e coloro ...

Francesca Barra - il messaggio su Instagram è un inno alla libertà femminile : Francesca Barra ha attraversato un periodo molto complesso dal punto di vista personale. La moglie di Claudio Santamaria era al settimo cielo per una gravidanza che le avrebbe dato il quarto bambino (il primo con Santamaria), ma che purtroppo si è interrotta prima di essere portata a termine. Oggi, a breve distanza di tempo dal tristissimo annuncio in merito alla perdita del bambino tanto atteso, Francesca Barra ha deciso di ...

Caterina Balivo si sfoga su Instagram. Eleonora Giorgi si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Eleonora Giorgi. La presentatrice napoletana supera se stessa in fatto di look. E si presenta in studio con un abito monospalla asimmetrico che esalta la sua bellezza e il suo fisico scolpito. In tv la Balivo è energica e sorridente come sempre, ma su Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa, ora che la sua nuova trasmissione è giunta al termine con un risultato più che positivo. La bella Caterina ...

Marco Carta - il giudice : «Arresto illegale». E il cantante su Instagram : «Grazie a tutti - soprattutto agli haters» : Gli «elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti», la «versione degli imputati non è allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario». Lo...

Belen Rodriguez nuda nel letto : la foto hot su Instagram : Belen Rodriguez hot su Instagram. nuda nel letto, con un lenzuolo bianco che copre i punti strategici e abbracciata a un mazzo di fiori. Così la sexy argentina si presenta su Instagram....