Indagati due pm della strage di via D’Amelio | “Depistarono l’inchiesta favorendo la

Mafia : depistaggio Borsellino - Indagati per calunnia due pm inchiesta strage/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Messina che indaga sul depistaggio dell'indagine sulla strage di via D'Amelio e che ha iscritto nel registro degli indagati gli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, riguardano le cassette con le intercettazioni delle

Depistaggio Borsellino - Indagati per calunnia due pm : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova)- Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul Depistaggio sulla strage di via D'Amelio. A distanza di 27 anni dall'attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, la Procura di Messina, come apprende l'Adnkron

Magistrati Indagati - verso il plenum del Csm. Ermini al Quirinale. Autosospesi due consiglieri che incontrarono Lotti e Ferri : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Magistrati Indagati - si autosospendono due membri del Csm che parteciparono a incontri con Luca Lotti. Oggi il plenum : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Vibo Valentia - tentata estorsione e messaggi a sfondo sessuale a una disabile : Indagati due preti : La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose di due sacerdoti: Graziano Maccarone, segretario particolare del vescovo di Mileto (Vibo Valentia), e Nicola De Luca, reggente della chiesa Madonna del Rosario di Tropea. Secondo l’accusa i due hanno minacciato – vantando amicizie con la cosca Mancuso di Limbadi – un conoscente per avere indietro 8.950 euro che gli ...

Palamara - perquisizioni in casa del pm di Roma. Altri due Indagati per favoreggiamento : anche un consigliere Csm : Perquisita dalla guardia di Finanza casa del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Intanto stanno notificando gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della...

Lecce - due vigili Indagati per violenza privata e istigazione al suicidio : “Video in cui deridono disabile diffuso in chat” : Due vigili urbani di Maglie, nel Leccese, autori di un video in cui prendono in giro un disabile mentre sono in servizio, sono stati indagati dalla Procura per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. Come raccontano Il Nuovo Quotidiano di Puglia e CorriereSalentino.it, le indagini sono nate da un esposto e i due vigili sono sospettati di aver diffuso in chat non solo il video, ma anche altre immagini del ...

Deridono un disabile e postano il video sui social - lui minaccia il suicidio : Indagati due vigili urbani : Due vigili urbani di Maglie, in provincia di Lecce, di 52 e 53 anni, sono indagati dalla Procura perché avrebbero deriso e sbeffeggiato un disabile durante l’orario di servizio. Secondo il racconto della vittima, l’episodio di vero e proprio bullismo, sarebbe anche stato ripreso da uno dei due agenti con uno smartphone e il video inviato su Whatsapp a centinaia di concittadini. Secondo quanto si è appreso, uno dei due pubblici ...

Lecce - deridono un disabile e postano il video : due vigili urbani Indagati : La vittima, dopo aver saputo che il filmato era diventato virale, avrebbe detto di volersi uccidere. I due ora rischiano il posto di lavoro

Deridono disabile e diffondono video in chat : vittima minaccia il suicidio. In Salento Indagati due vigili urbani : Due agenti in servizio a Maglie sono accusati di istigazione al suicidio e violenza privata: durante l'orario di servizio hanno umiliato un disabile psichico smontando la ruota della sua bicicletta

Lecce - anziano disabile ripreso e dileggiato per strada : Indagati due vigili urbani : Quella che arriva dalla provincia di Lecce è una notizia davvero spiacevole, in quanto un anziano di Maglie sarebbe stato preso in giro da due agenti della Polizia Locale che erano in servizio. Secondo quanto riportato dai media locali, che hanno pubblicato anche il video degli insulti all'anziano, l'uomo è invalido al 100% e stava tentando di aggiustare la sua bicicletta. Per questo il pm di Lecce, Maria Vallefuoco, ha aperto un fascicolo di ...

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul bimbo di due anni - Indagati mamma e padre : “Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto”, il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell’Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

Novara - bambino di due anni morto : Indagati per omicidio volontario la mamma e il compagno : Il piccolo Leonardo non è caduto dal letto. I risultati dell’autopsia, effettuata presso la clinica di Medicina legale dell’Asl di Novara, smentisce il racconto fatto giovedì mattina ai soccorritori del 118 dalla madre del bambino, che avrebbe compiuto due anni il prossimo settembre. Sin da subito i gravi ematomi sul corpo del bimbo avevano insospettito il personale sanitario, allertato da una chiamata della mamma, che aveva spiegato di come il ...

Bimbo di due anni morto a Novara : Indagati per infanticidio i genitori : Agli investigatori avevano detto che il loro Bimbo era caduto dal lettino. Ma il decesso di Leonardo, il bambino di 2 anni morto giovedì al suo arrivo all'ospedale Maggiore di Novara,...