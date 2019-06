Incidente a Froome | Brailsford | ‘Ha una brutta frattura’

Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Niente Tour de France per Chris. La notizia bomba arrivata dal Giro del Delfinato ha scosso il mondo del ciclismo e sconcertato il Team Ineos. Il campione britannico ha subito un brutto infortunio mentre stava pedalando sul percorso della cronometro di Roanne, l’attesa tappa in cui si sarebbe misurato qualche ora più tardi.è caduto in un tratto di discesa per una banale distrazione ed è finito contro un muro. Il Team Principale della Ineos, Dave, ha confermato che la caccia alla quinta maglia gialla è conclusa.: ‘Contro un muro a sessanta all’ora’ Il clima sereno che regnava stamani nel clan del Team Ineos si è improvvisamente raggelato quando sono arrivate le prime notizie sull’. Il campione britannico era partito insieme ai compagni per una ricognizione sul percorso della cronometro di Roanne, la quarta tappa del Giro del ...

manliosonoio : @granata948 Quando alle 14 ho saputo dell'incidente e subodorato la sua rinuncia al Tour...non immagini il dispiace… - ilfogliettone : Brutto incidente per Froome, frattura e niente Tour - - ChiaraDAmico1 : Brutto incidente per Froome, niente Tour -