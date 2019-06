In viaggio con Eastpak

Acqua - ambiente e agricoltura : continua il viaggio del “Treno del pensiero” : Fare il punto sulle buone pratiche che permettono la raccolta e il recupero dell’Acqua, parlare delle tecniche di riutilizzo delle acque reflue, approfondire le origini dell’agricoltura mediterranea, agricoltura che da sempre ha avuto un grande rispetto della risorsa idrica e del suo parsimonioso utilizzo, questi gli argomenti all’ordine del giorno del secondo viaggio “Acqua, ambiente e agricoltura: un nesso sostenibile” del “Treno dei pensieri” ...

Rimini - Luca Paiardi e Danilo Ragona vincono la disabilità e presentano 'viaggio Italia' : Rimini, come al solito, offre varie possibilità di intrattenimento, specialmente nel periodo estivo. A volte però ce ne sono alcune che meritano di avere una maggiore risonanza perché rischiano quasi di passare inosservate. È il caso del pomeriggio del 9 giugno , passato al Sunflower backpacker hostels in compagnia di Luca Paiardi e Danilo Ragona che raccontano la trasformazione della loro vita dopo che un incidente ha fatto loro perdere l'uso ...

Un viaggio nella circular economy : Il libro di Antonio Massarutto “Un mondo senza rifiuti? viaggio nell’economia circolare”, non è solo un saggio tecnico sul mondo dei rifiuti e del riciclo. È un bel libro su un tema di attualità, di facile lettura, piacevole, che alterna capitoli economici e tecnici, ad approfondimenti storici, filosofici, culturali, antropologici.Il pregio più grande che ha il libro è la sua laicità. ...

Porta il cane cieco in un viaggio epico per fargli riconquistare la fiducia : La storia di Kyle e Katana, due inseparabili compagni di passeggiate che non si sono fatti fermare neanche dalle conseguenze...

U&D - Angela e Alessio si 'separano' dopo il sì : lei farà un viaggio con i genitori : Sono passati pochi giorni da quando sono andate in onda le scelte finali dei tronisti di Uomini e donne su Canale 5 e in molti si chiedono come stiano procedendo le nuove storie d'amore che sono nate in trasmissione. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Angela e Alessio, tra le più amate e al tempo stesso tra le più seguite sui social. dopo aver coronato il loro sogno d'amore, Angela e Alessio hanno trascorso un po' di tempo ...

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : viaggio nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...

Napoli - viaggio dentro lo stadio Collana : pista e spogliatoi rifatti con i fondi Universiadi : È quasi tutto pronto. Manca la tracciatura delle linee bianche sulla pista di atletica nuova di zecca e sul prato bello alto. Lo stadio Collana risorge. E lo fa grazie alla spinta...

Tiro con l’arco – Tutto pronto per i Mondiali Paralimpici : azzurri in viaggio per l’Olanda : Lunedì scattano i Mondiali Para-Archery: azzurri in viaggio verso l’Olanda Gli azzurri sono in viaggio verso ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, per partecipare ai Campionati Mondiali Para-Archery che valgono anche per la qualificazione aI Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Lunedì le 72 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti, sabato e domenica le finali in diretta streaming sul canale youtube World ...

Bambini in viaggio : i consigli per la sicurezza di Fondazione Ania e Bambino Gesù : Un numero speciale del magazine ‘A Scuola di Salute’ con i consigli degli esperti per prevenire gli incidenti e usare in...

Bambini in viaggio : i consigli per prevenire gli incidenti e usare in modo corretto cinture e seggiolini : ‘Mai più Bambini vittime della strada’: è l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), insieme per promuovere sicurezza e prevenzione assicurando cura e salute dei Bambini. Da questa collaborazione è nato il nuovo numero del magazine digitale ‘A scuola di salute’, interamente dedicato alla sicurezza in auto dei Bambini, tema che riguarda tutte le famiglie italiane. ...

Cuscini da viaggio : per avventure confortevoli e sicure : Quando si viaggia la comodità è molto importante, soprattutto quella dei bambini. Per farli addormentare senza fastidi, il...

Come organizzare il perfetto beauty con tutto l’essenziale? 5 consigli salva-viaggio! : Ogni partenza che si rispetti prevede due categorie di persone, all’incirca: chi sceglie di portarsi tutto ciò di cui ha bisogno da casa e chi invece preferisce viaggiare leggero, preferendo portare solo lo stretto indispensabile, magari comprando ciò che manca sul posto. Ma sia che tu appartenga alla prima categoria, sia che tu faccia parte della seconda, è utile capire Come organizzare al meglio il beauty da viaggio, per fare in modo che sia ...

Elena Santarelli - la felicità è un viaggio a New York con Giacomo e Bernardo Corradi : Elena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliElena Santarelli sorride, e stavolta lo fa davvero. Al suo fianco c’è Bernardo Corradi, e sullo sfondo il ponte di Brooklyn. A scattare la foto è stato «Jack, super Jack», come rivela la conduttrice e showgirl via social. La famiglia è in vacanza negli Stati Uniti, si tratta di quel «viaggio solo per tre» che Giacomo, 9 anni, aveva chiesto per festeggiare la fine delle cure. Elena, infatti, ...