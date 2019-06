Il desiderio di Tiziano Ferro con Buona Cattiva Sorte | “Tornare a cantare senza

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019)esprime unsulle note del nuovo singolo,: tornare acon l’allegria e l’impazienza di quando era adolescente.La musica perera un sogno da realizzare. Dalle prime canzoni scritte e registrate in cameretta, a Latina, al successo mondiale con tuo negli stadi italiani, sono trascorsi lunghi anni di lavoro intenso e di traguardi raggiunti con talento ed impegno.Lo scorso 31 maggio ha rilasciato il nuovo singolo,, che anticipa l'album Accetto Miracoli, in programma per il prossimo 22 novembre.Una canzone insolita, se si pensa agli ultimi anni della discografia di. Un brano che ci porta indietro nel tempo e che si avvicina molto di più al primo, se così possiamo definirlo, quello di Rosso Relativo.La produzione internazionale di Timbaland c'è e si sente forte chiaro a ...

