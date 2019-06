Identity & Democracy | nasce il gruppo sovranista all' Europarlamento

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nove delegazioni per un totale di 73 europarlamentari. Il nuovodi Matteo Salvini verrà presentato ufficialmente domani a Bruxelles, pronto per “incidere sulla futura maggioranza che sarà molto eterogenea”, dice all’Huffpost Marco Zanni, capodelegazione della Lega all’, eletto oggi presidente del nuovo. ’Padre nobile” della nuova formazione, Matteo Salvini. Capoaffidato al Carroccio, la delegazione più numerosa con 28 eurodeputati, contro i 22 del Rassemblement National di Marine Le Pen. Il nuovocontava sugli apporti del polacco Jaroslaw Kaszynski, del britannico Brexiter Nigel Farage, degli spagnoli di Vox, degli olandesi di Thierry Baudet e anche dell’ungherese Viktor Orban: ma tutti questi hanno detto no.E allora, via con 73 eurodeputati, 14 in più rispetto alla ...

