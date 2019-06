F1 | Toto Wolff | “Non mi dispiace per Vettel | non si fanno prigionieri Corretta decisione

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Continua a fare discutere la penalizzazione di cinque secondi inflitta a Sebastiandurante il GP del Canada 2019, il pilota della Ferrari ha tagliato il traguardo in prima posizione ma è poi dovuto salire sul secondo gradino del podio alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco è uscito di pista in prossimità di curva 3-4, è rientrato sul tracciato e secondo i commissari di gara ha ostacolato il britannico: una manovra molto dubbia e una penalità che ha generato parecchio malumore in seno al Cavallino Rampante., team principal della Mercedes, è tornato a parlare in merito a quell’episodio rilasciando delle dichiarazioni a RaceFans: “L’interpretazione dei commissari era in linea con le regole. Se si è in Mercedes è logico dire che è stata presa lagiusta mentre se si è in Ferrari si dice che si sarebbe potuto decidere diversamente: è un ...

