EA stava pensando ad un gioco sui Simpson in stile Mario Party | ma in seguito il progetto

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Durante la diretta live di E3 Coliseum, i due produttori della serie "I", Matt Selman e J. Stewart Burns hanno svelato che EA aveva in cantiere undedicato proprio ai personaggi dei cartoni animati.Come riporta Gamespot, l'idea iniziale era quella di sviluppare ungame come appunto. "Il miopreferito su cui lavorare è stato ildi società deiche non è mai uscito e per cui siamo stati pagati", ha detto Selman ridendo. "All'epoca andava di moda, con un sacco di mini-giochi...abbiamo discusso brevemente se volevamo salire su quel carrozzone".Burns ha dichiarato che ilconteneva circa 20 giochi di società, ma EA inha deciso di non fare nulla poiché ilera troppo ambizioso.Leggi altro...

