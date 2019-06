Corruzione | in manette Paolo e Francesco Arata

romadailynews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Palermo – La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha arrestatoe il figlio. Le accuse sono di, riciclaggio e intestazione fittizia. Il provvedimento e’ stato disposto dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. Secondo i magistrati palermitani l’ex deputato di Forza Italia sarebbe socio in affari con il ‘re dell’eolico’ Vito Nicastri, l’imprenditore di Alcamo considerato dagli inquirenti vicino al superlatitante Matteo Messina Denaro. L’ordinanza di custodia cautelare riguarda anche Nicastri, che e’ gia’ detenuto per altre vicende, e il figlio Manlio. L’inchiesta, che riguarda un presunto giro di mazzette per ottenere alcune autorizzazioni, ha portato ai domiciliari anche un dirigente della Regione Siciliana, Alberto Tinnirello: ...

