Corruzione | assessore Cordaro | ' io snobbavo gli Arata? No | seguivo solo le regole'

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Io avrei snobbato gli? No, affatto. Io ho semplicemente seguito le. Tutto qui". Così l'regionale al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Salvatore, commenta con l'Adnkronos le intercettazioni di Paoloe il figlio Francesc

