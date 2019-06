Alien | Isolation arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Feral Interactive ha annunciato che, il survival horror tripla A, è in arrivo su. Originariamente sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA,ha vinto diversi premi, ed è stato elogiato dalla critica per il suo gameplay atmosferico ricco di tensione e molto fedele ai valori produttivi dell’iconico film di 20 Century Fox,. In una storia originale ambientata quindici anni dopo gli eventi della pellicola cinematografica, i giocatori assumono il ruolo della figlia di Ellen Ripley, Amanda, che va alla ricerca della verità dietro la scomparsa della madre. Bloccati a bordo della stazione spaziale Sevastopol con pochi, disperati, sopravvissuti, i giocatori devono rimanere nascosti e usare l’ingegno per sopravvivere mentre vengono braccati ...

spaziogames : L'uscita originale risale ormai al 2014 su PS4, Xbox One e PC - zazoomnews : Lorrore di Alien: Isolation è in arrivo su Nintendo Switch - #Lorrore #Alien: #Isolation #arrivo - TommasoDS : Hanno annunciato BotW2, Witcher 3, Alien Isolation, Resident Evil 5 e 6 per Switch. E chi mi ci stacca più ora. -