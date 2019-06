“Addio | Briatore” Elisabetta Gregoraci si è innamorata di lui ricchissimo La sua

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ma quale crisi? La storia d’amore trae il fidanzato Francesco continua alla grande. I due piccioncini, appena possono, si ritagliano dei momenti romantici. Così, dopo diversi appostamenti, il settimanale “Chi” è riuscito a immortalare un bacio trae il suo nuovo compagno. La soubrette calabrese e l’imprenditore sono stati dunque fotografati al largo di Lampedusa, dove si sono regalati una giornata insieme a base di immersioni e di relax. Non sono ovviamente mancate le coccole, segno che la forte intesa tra i due prosegue a gonfie vele.frequenta Francesco dal gennaio dello scorso anno, dopo aver anche lavorato con lui in passato come testimonial del suo marchio di cosmesi. (Continua dopo la foto) Dopo la fine della sua notissima relazione con Flavio Briatore, dalla quale è nato il figlio Nathan Falco,ha voluto ...