Windows 10 Mobile | disponibile la build 15254 572

surface-phone

(Di martedì 11 giugno 2019) Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per10: si tratta della.572. Changelog Addresses a security vulnerability by intentionally preventing connections betweenand Bluetooth devices that are not secure and use well-known keys to encrypt connections, including security fobs. If BTHUSB Event 22 in the Event Viewer states, “Your Bluetooth device attempted to establish a debug connection….”, then your system is affected. Contact your Bluetooth device manufacturer to determine if a device update exists. For more information, see CVE-2019-2102 and KB4507623. Addresses an issue that may prevent Internet Explorer 11 from opening if the Default Search Provider is not set or is malformed. Security updates to Microsoft Edge, Internet Explorer,App Platform and Frameworks,Input and Composition,Media, ...

filippo_mol : Download e novità di #Windows10Mobile Build 15254.572 - DanieleMaggetti : Download e novità di #Windows10Mobile Build 15254.572 - WindowsBlogIta : Download e novità di #Windows10Mobile Build 15254.572 -