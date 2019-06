Vigile del fuoco muore per spegnere le fiamme | tragedia nella notte

Dramma a Taranto - Vigile del fuoco di 54 anni muore per spegnere le fiamme in un maneggio : La tragedia nella notte. La vittima è un vigile del fuoco di 54 anni, Antonio Dell'Anna. Con la sua squadra era stato chiamato a intervenire per un rogo divampato improvvisamente in un maneggio di San Giorgio Jonico e con i compagni era già intento nelle operazioni di spegnimento delle fiamme quando si è consumato il Dramma.Continua a leggere

Taranto - esplode portellone di un camion in fiamme : morto un Vigile del fuoco : Un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano, in servizio nel distaccamento di Grottaglie, è morto la notte scorsa durante un intervento vicino a una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano (Taranto). La vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli. Mentre il vigile tentava di aprire uno dei portelloni posteriori, si è ...

Prato - la sosta selvaggia del candidato del centrodestra continua - ma nessun Vigile lo multa : Il candidato per il centrodestra di Prato Daniele Spada ha commesso, con il suo "camper elettorale", una serie di infrazioni del codice della strada molto gravi, per un totale di almeno 500 euro di multa non pagati al proprio Comune. Sarebbe un buon segno di scuse se quei soldi fossero devoluti in beneficenza.continua a leggere

“Zingaro di m…” : Mihajlovic insultato prima della finale di Coppa Italia. La moglie : “È stato un Vigile - non un tifoso” : È diventato virale un video, girato la sera della finale di Coppa Italia e pubblicato poi in Rete, dove si vede l’attuale allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic discutere animatamente fuori dall’Olimpico con alcuni tifosi: nelle immagini si vede l’ex calciatore della Lazio circondato dalle forze dell’ordine che cercano di trattenerlo. Alla base di tutto c’è un insulto, “zingaro di m…” rivolto ...

Scontri polizia-tifosi prima della partita Un Vigile ferito - 5 ultrà arrestati Foto : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà. La sindaca: «La misura è colma». Salvini: «Mi auguro che le condanne siano esemplari»

Roma - finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta : tensione tra tifosi e forze dell'ordine. Vigile ferito : Lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento nella zona dello stadio. A Ponte Milvio in fiamme un'auto della polizia municipale

Matteo Salvini e il video dell'immigrato che minaccia il Vigile : "Questa è la vita reale. Io non mollo" : "Se non avevi la divisa...". L'immigrato, un venditore abusivo, minaccia e punta il dito contro il vigile che lo ferma. La scena, avvenuta a Roma, è stata ripresa in un video e rilanciata sul suo profilo Facebook da Matteo Salvini. Che scrive: "Roma, venditore, abusivo, e si permette pure di minacci

Vigile urbano si tuffa in mare e salva un delfino che si era spiaggiato : I vigili urbani di Orbetello (Grosseto) hanno salvato un delfino che si era spiaggiato sull'arenile, alla Goletta della Giannella. Una signora che aveva visto l'animale ha chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati tre agenti della Polizia municipale: Palma Lo Russo, Luigi Ferrante e Carmelo Cocuzza. Uno di loro si è tolto le scarpe e tirato su i pantaloni, per riportare il delfino in acqua. Ma non vi è riuscito. Così, dopo vari tentativi, ...

