Usa | in Alabama i condannati per reati sessuali sui minori di 13 anni dovranno sottoporsi

Usa - la governatrice dell’Alabama ha ratificato la legge contro l’aborto. Gli attivisti inizieranno la battaglia legale : La governatrice dell’Alabama, Kay Ivey, ha firmato la legge contro l’aborto approvata ieri dal Senato dello Stato Usa. Il provvedimento prevede un divieto quasi totale alll’interruzione di gravidanza in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto. Dopo la ratifica, il testo entrerà in vigore fra sei mesi. La legge, prevede che una donna possa abortire solo in presenza di un grave rischio per la sua salute o in caso di ...