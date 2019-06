Tornano Sampietrini | si parte dal Municipio I | poi altre zone città

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma – Un ‘Piano’ per le strade di Roma. È stato presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e prevede uan serie di linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e una roadmap per ricucire il tessuto viario con l’obiettivo di tutelare paesaggio, storia e tradizioni della citta’. Il punto dinza del piano sara’ il Iper poi essere esteso alleparti della citta’. Questi alcuni degli interventi previsti: il ripristino deiin via del Corso, via Condotti e piazza San Giovanni al Colosseo. Piu’ una serie di strade tra cui, via dei Santi Quattro, via Santo Stefano Rotondo, via di San Paolo della Croce o il percorso di comunicazione delle Basiliche sull’Aventino con la riqualificazione in sampietrino di via di ...

GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Roma, addio sampietrini da 68 strade: tornano nelle zone pedonali [news aggiornata alle 14:08] - rep_roma : Roma, addio sampietrini da 68 strade: tornano nelle zone pedonali [news aggiornata alle 14:08] - CDQLOstiense : Ecco il piano Sampietrini: tornano in via del Corso e via Condotti, spariscono da via Nazionale -