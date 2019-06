Tasse non pagate | agevolazioni per i cittadini morosi di Modica

Di Maio con Salvini non abbiamo parlato di rimpasto ma di Tasse : Governo:"Ieri con Salvini non abbiamo parlato di ruoli o di rimpasto, abbiamo parlato delle cose da fare, dal salario minimo, abbassare le tasse

Vittorio Sgarbi - la sfida a L'aria che tira : "Perché gli italiani non devono pagare le Tasse" : Nel mirino di Vittorio Sgarbi ci finiscono le tasse. Il critico d'arte dice la sua a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, dove premette: "Incito i cittadini a evitare di pagare le tasse non avendo i servizi che devono avere, per esempio la Cassia è piena di immondizia". Dunque, Sgarbi commenta i

Salvini : non farò parte di governo che alza Tasse - se italiani lavorano pagano debito 2 volte : Roma – “Non faro’ parte di nessun governo che aumenta qualche tassa dall’Iva alla casa”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. Salvini: SE italiani lavorano IL debito LO RIpagano 2 volte “Superare la legge Fornero e’ il minimo, adesso dobbiamo investire in infrastrutture e taglio delle tasse. I soldi ci sono e se gli italiani ...

Matteo Salvini : “Non c’è scelta - taglierò le Tasse finché non si dimezza la disoccupazione” : Matteo Salvini ha annunciato di sentire parole positive su "flat tax e autonomie", spiegando di vedere "la riduzione delle tasse come l'unico modo per far tornare a crescere il Paese". Secondo il ministro dell'Interno "bisogna ridiscutere i vincoli europei che stanno portando l'Italia alla disoccupazione e alla precarietà".

Il nuovo movimento dei “seasteaders” : abitare in mare per non pagare le Tasse : Riunirsi in società è uno dei modi migliori per ottenere il meglio dalla vita per gli uomini ma i cosiddetti “seasteaders” non la pensano così. Questa frangia del movimento anarco-capitalista sostiene che le società cooperative di oggi si siano trasformate in sistemi politici monopolistici e costrittivi, che reprimono le libertà creative e l’innovazione con leggi eccessive, tasse e minacce di violenza. Ecco perché il loro obiettivo è quello di ...

Visco : «Italia più povera senza l'Ue. Il taglio delle Tasse non può pesare sul deficit» : La relazione del numero uno di Bankitalia: «Attenti a non aumentare il deficit e a tagliare l’Iva senza alternative»

Visco : «Italia più povera senza l'Ue. Taglio Tasse non può pesare sul deficit» | Diretta : La relazione del numero uno di Bankitalia: «Attenti a non aumentare il deficit e a tagliare l’Iva senza alternative»

Lo youtuber non pagava le Tasse. Individuato dalla Guardia di finanza - deve al Fisco 1 milione di euro : In cinque anni ha evaso 1 milione di euro. A finire nelle maglie della Guardia di finanza è il celebre youtuber Stefano Lepri, conosciuto sul web con il nickname St3pny. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati a...

L’influencer non pagava le Tasse : deve al fisco un milione di euro : L’influencer evasore. Un 23enne italiano, professione influencer/youtuber ed esperto di videogiochi (si fa chiamare St3pny), avrebbe pubblicato sul proprio canale tematico video sulle sue esperienze sia di viaggio che di videogioco. Non solo una passione ma anche un’attività professionale, sempre più diffusa: il ragazzo avrebbe ricevuto dei compensi per le varie pubblicità inserite, con pagamenti proporzionati al numero di ...

Baltimora sotto attacco informatico : non si possono pagare online Tasse e bollette : Hai presente quelle mail farlocche che puntano a farti aprire un sito o un allegato e poi si rivelano essere un virus? A Baltimora, negli Stati Uniti, un dipendente comunale non ha prestato la giusta attenzione ed è caduto nella trappola provocando un attacco a catena che ha coinvolto 10 mila computer governativi in rete, messi sotto scacco da un gruppo di hacker. Dal 7 maggio, l'attacco ha messo in stato di semi-paralisi la città. Se, per ...

A Baltimora non si pagano più Tasse e bollette online : la città è sotto attacco hacker : hacker (Getty Images) La città di Baltimora, negli Stati Uniti, da due settimane è sotto scacco di un attacco ransomware che ha bloccato tutti i sistemi informatici della città richiedendo un riscatto di 13 Bitcoin. L’attacco è iniziato il 7 di maggio quando gli hacker hanno sequestrato oltre 10mila computer governativi della città di Baltimora in Maryland, richiedendo circa 100mila dollari in bitcoin come riscatto. Il Comune si è rifiutato di ...

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli a DiMartedì - incubo-Tasse per gli italiani : Gli italiani vivono nell'incubo delle tasse. Tanto che secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato ieri sera 21 maggio in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, gli intervistati si sono detti convinti che le imposte aumenteranno. Alla domanda: "Rispetto a quest'anno, lei prevede ch

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Sandra Milo - non solo sesso per pagare le Tasse : a cosa la ha costretta il suo ex : «Deborah, mia figlia, era piccola. Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all' epoca risultavo sposata con un altro (il marchese Cesare Rodighiero sposato nel 1948. Un matrimonio durato 21 giorni, ndr). Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di