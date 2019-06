Per i migranti l' occidente è una pericolosa illusione

Nuove tensioni sui migranti - Mattarella : "Spostare capitali e lavoro - non Persone" : migranti che tentano di fuggire dai centri di rimpatrio dopo aver divelto infissi, ma anche minacce di morte al Procuratore...

Migranti - gommone in avaria con 100 Persone a bordo. Ong : “Malta avvia un’oPerazione di soccorso” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, che starebbero intervenendo in questo momento.Continua a leggere

Migranti : con meno fondi è crisi Per l'accoglienza - Salvini 'Non lo facevano Per bontà?' : Matteo Salvini, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, aveva preannunciato che in caso di una sua ascesa al governo avrebbe fatto la guerra a quello che lui ha sempre considerato un autentico business che si cela dietro l'immigrazione. Quello delle Ong, secondo lui, finanziate da occulte figure e quello dei centri di accoglienza. Gli effetti della politica del Ministro dell'Interno avrebbero però portato ad un crollo dei posti di lavoro ...

Migranti : al Comune di Palermo un bando Per accoglienza in famiglia (2) : (AdnKronos) - Della stessa idea anche l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina: "L'accoglienza all'interno delle famiglie è la cosa più chiara che ci fa vedere come questa città è e deve ancora di più essere una comunità dove ci si prende cura gli uni degli altri, dove chi ha più riso

Migranti : al Comune di Palermo un bando Per accoglienza in famiglia : Palermo, 10 mag.?(AdnKronos) - Accogliere in famiglia un migrante non accompagnato già uscito dal sistema di accoglienza. E' questo l'obiettivo del progetto del Comune di Palermo e dell'associazione no profit Refugees Welcome Italia 'L'accoglienza in famiglia come percorso di integrazione', presenta

Migranti : Alarm Phone - barca con 100 in Pericolo in zona Sar Malta : Ci sarebbe "un'altra barca in pericolo" nella zona Sar maltese. A raccogliere la segnalazione è stata Alarm Phone, secondo cui "ci sono circa 100 persone a bordo che dicono di essere in mare già da 3 giorni. Abbiamo informato RCC Malta"

Trapani - i migranti assolti Per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Migranti Salvini assente a vertice Ue Perché deve andare da Barbara D'Urso : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, notoriamente, si gioca moltissimo del suo peso politico sulla questione dei Migranti, degli sbarchi e delle redistribuzioni. Critica spesso e volentieri l'indifferenza dell'Europa al riguardo. Risulta però che nei vertici europei dei ministri degli interni in cui si discutono proprio simili questioni e i patti effettivi che permettono (bene o male che sia) la redistribuzione, Salvini è mancato ben sei ...

Migranti : nel 2018 richieste asilo in calo del 48% - Permessi umanitari solo il 2% : "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". Lo rende noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano 135.337 (-52,55%). Quanto agli esiti delle istanze presentate dal primo gennaio al 31 maggio, l'11% ha ottenuto lo ...

Il calvario dei migranti arrivati a Pozzallo : "Per tre giorni in mare senza acqua né cibo" : Arrestati i due scafisti di 16 e 21 anni, entrambi senegalesi. Le 60 persone a bordo avrebbero ricevuto solo un pezzo di...

Migranti - Asso 25 con 62 Persone a Pozzallo/ Medico : 'Senza cibo Per oltre 2 giorni' : La nave Asso 25 ha attraccato a Pozzallo, i 62 Migranti verranno trasferiti in strutture Cei. Le parole del sindaco Ammatuna.