Non vogliono pagare biglietto bus per Roma e ne ritardano partenza | 2 denunce

Raffaele Sollecito : “Le aziende Non vogliono assumere una persona come me. Amanda Knox? Non la sento da un po’” : Raffaele Sollecito è stato assolto in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher ma tornare alla normalità non è facile. A raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni di Radio Italia Anni ’60: “La mia vita è stata sempre marchiata da questa vicenda – ha raccontato -. Ormai anche per una questione di autoconservazione non mi curo più dello sguardo della gente, a meno che non abbiano la volontà di parlarmi direttamente, ...

Iran : gli Usa Non vogliono negoziare : 15.08 Le nuove sanzioni americane contro un grande gruppo petrolchimico Iraniano sono la "prova" della "vacuità" dei discorsi americani quando dicono di essere pronti a discutere con l'Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Mousavi. "Ci è voluta solo una settimana per dimostrare il vuoto delle affermazioni del presidente Usa sulla sua volontà di negoziare con l'Iran", ha spiegato Mousavi dopo l'annuncio ...

Sondaggi politici - gli italiani Non vogliono tornare al voto ma chiedono un rimpasto di governo : Un Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia le opinioni degli italiani sull'attuale fase di instabilità politica del governo. Secondo gli elettori l'esecutivo deve andare avanti, evitando elezioni anticipate. Allo stesso tempo, però, gli intervistati ritengono che si debba procedere con un rimpasto dei ministri e dei sottosegretari.Continua a leggere

Gabicce mare - sindaco Pd : “Giovani del Sud Non vogliono più lavorare negli alberghi perché prendono il reddito” : “Faccio un appello a chi cerca un lavoro e soprattutto a coloro che abbiano voglia di lavorare. A tutti loro dico di venire a Gabicce mare e chiedere all’associazione albergatori e ai vari hotel di essere disponibili a lavorare per l’imminente stagione. In base a quanto mi è stato spiegato dagli operatori, la carenza di personale è senza precedenti proprio perché mancano i destinatari del reddito di cittadinanza“. A dirlo è il ...

Non gli bastano vitto e alloggio : migranti vogliono i soldi e pestano gli agenti : Gabriele Laganà Sette immigrati si sono barricati nel Cas di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, per protestare contro le nuove direttive ministeriali. Nel pomeriggio, un nigeriano ha aggredito alcuni poliziotti, ferendone due. Tensione alle stelle oggi nel centro di accoglienza a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Sette immigrati si sono chiusi all'interno della struttura impedendo l'accesso ai responsabili della ...

Lega e M5s Non vogliono rinnovare la concessione a Radio Radicale : Il Movimento 5 Stelle smentisce le voci di chi li accusa di voler zittire e limitare la libertà d’espressione di Radio Radicale. In un lungo post su Facebook vengono citati alcuni dati: Su Radio Radicale, diciamo finalmente le cose come stanno. Cori di giornali si levano accusandoci di volere “zittire”, “silenziare”, “limitare la libertà di espressione” della Radio. Bene, qui nessuno mette in dubbio che ...

Sondaggi elettorali - la Lega vola al 36 - 5% ma i suoi elettori Non vogliono che si separi dal M5S : Secondo l'ultimo Sondaggio politico elettorale, elaborato da SWG, la Lega continua a crescere nelle preferenze degli italiani, arrivando a toccare quota 36,5%. Segue il Partito Democratico con il 23,5%, poi il Movimento 5 Stelle con il 17,5%. Secondo l'indagine il 61% di chi vota Lega pensa che la scelta migliore sia andare avanti a governare con i 5 Stelle.

Maurizio Sarri come Massimiliano Allegri : i tifosi juventini Non lo vogliono e impazza l'hashtag #SARRIOUT : Maurizio Sarri potrebbe diventare un "Allegri bis". Alla Juventus l'arrivo dell'allenatore è pressoché una realtà assodata, cui manca solo l'ufficialità slittata probabilmente a settimana prossima. Eppure il tifoso medio juventino non dimentica. Neppure quel passato non troppo lontano in cui Sarri a

Conte : Non vivacchio - M5S e Lega dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto DIRETTA : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Conte : "Basta con la campagna elettorale permanente Non vivacchio - M5S-Lega dicano se vogliono continuare" : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

‘La Fagianata di Magrini’ : “I giovani italiani Non vogliono sacrificarsi come Nibali. Questo Giro non mi entusiasma - ma occhio alla crisi” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DICIASSETTESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2019 CARAPAZ SEMPRE PIU’ PADRONE, ORMAI SEMBRA DAVVERO FATTA PER LA MAGLIA ROSA La storia insegna che finché c’è vita, c’è speranza. Pensiamo all’anno scorso: Yates andò in crisi, Pinot saltò ...

Valverde potrebbe lasciare il Barca - ma i tifosi Non vogliono Allegri : La notizia di un possibile approdo di Allegri sulla panchina del Barcellona circola da qualche ora, da quando, cioè, si è diffusa la notizia della fine dell’avventura per Ernesto Valverde. L’allenatore catalano non è stato perdonato per aver perso Champions League e Coppa del Re e a momenti si aspetta l’ufficialità del divorzio dal club. Ne sono certi El Mundo Deportivo e Sport, i due giornali sportivi di Barcellona ma la voce ...

Reddito di cittadinanza - molti rinunciano e Non lo vogliono più : 1.000 dollari al mese nella Silicon Valley2.500 franchi svizzeri a Rheinau, in Svizzera2.072 dollari - Un dividendo per tutti 560 euro - Anche in poltrona1,6 milioni di Rial - Al posto della benzina100 dollari namibiani - Il test africanoIl Reddito di cittadinanza non smette di far discutere. Non c’è pace per il sussidio mensile in vigore dal 2019 e riservato a chi non supera determinate soglie di Reddito. Infatti, di fronte all’oltre milione di ...

Pamela Prati : «Solo in questi giorni ho capito che Mark Non esiste. Donna Pamela e Eliana forse sono d’accordo - ho visto il bene che si vogliono» : Pamela Prati e Silvia Toffanin “Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste”. Questa la confessione sconcertante (e curiosa) di Pamela Prati sull’identità del suo futuro sposo Mark Caltagirone. In una lunga intervista, in onda domani a Verissimo, Pamela chiude finalmente il cerchio della vicenda che ha tenuto banco negli ultimi mesi su giornali, web e tv e racconta: “L’ultima volta che sono venuta qui a Verissimo ero ancora ...