MotoGp – Il viaggio in Giappone regala il sorriso a Lorenzo | “ecco come è andata”

MotoGp – Lorenzo-Honda - altro che ‘bagarre’ : “pagano loro i biglietti per il mio viaggio” : Jorge Lorenzo in Giappone per incontrare i vertici Honda e velocizzare il processo di adattamento alla moto: decisione concordata col team Jorge Lorenzo è pronto per un importante viaggio in Giappone: il maiorchino della Honda, dopo il Gp d’Italia, disputato ieri al Mugello, farà visita al quartier generale, non per rescindere prima del previsto il suo contratto, come molti credevano, bensì per collaborare col team per velocizzare il ...