L’asteroide in arrivo verso la Terra a settembre? Non ha senso preoccuparsi

(Di martedì 11 giugno 2019) (Immagine: Science Photo Library/Andrzej Wojcicki/Getty Images) Se avete voglia di leggervi qualche nuova catastrofica previsione apocalittica a proposito di enormi asteroidi che stanno per impattare sulla, in queste ore in rete avete l’imbarazzo della scelta. La storia, ripresa anche in Italia da moltissimi siti, giornali e pseudo-giornali, è quella dell’asteroide QV89 2006, poco più di un sasso vagante nello Spazio che al momento secondo gli scienziati ha un’infima probabilità di entrare in collisione con il nostro Pianeta fra circa tre mesi. Nonostante ci sia ben poco di cui angosciarsi, online si legge di un “enorme asteroide pronto all’impatto sulla”, di “pericolo concreto” e di “incontro” tra lae l’asteroide, quasi come se la catastrofe fosse ormai certa. Tra chi si è distinto per l’enfasi ...

