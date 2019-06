Intelligenza artificiale | la Germania investe 10 volte più dell' Italia

Robert Downey Jr. vuole salvare il Pianeta con l’Intelligenza artificiale : L’attore Robert Downey Jr. è intervenuto nell’ambito di Amazon re: Mars (Machine Learning, Automation, Robotics e Space) di Las Vegas, una conferenza organizzata dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, per riunire le menti più brillanti del Pianeta e raccogliere idee e opinioni per lo sviluppo di tecnologie e innovazioni che facciano progredire l’umanità, annunciando il proprio progetto “Footprint ...

La collezione di moda creata dall'Intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

Quando diventerai famoso? Se sei un attore - te lo dice l'Intelligenza artificiale : La carriera di circa 2400 attori data in pasto alle macchine per individuare l'anno più produttivo, spesso a inizio carriera

Iron Man vuole ripulire il pianeta con robot e Intelligenza artificiale : Iron Man si schiera a favore dell'ambiente. Robert Downey Jr, l'attore che ha vestito i panni di Tony Stark sul grande schermo, ha annunciato un'idea in linea con il suo personaggio: ripulire la Terra facendo uso di intelligenza artificiale e robot. Parlando al re:Mars, una conferenza organizzata da Amazon a Las Vegas che mette insieme i maggiori esperti mondiali di robotica e intelligenza artificiale, ha raccontato di voler impiegare la ...

Il Bilderberg visto dal di dentro : i timori su Cina e Intelligenza artificiale. Di Italia non si parla : “Di complotti, io non ne ho visti. A parte un bigliettino allungato con discrezione sospetta al mio vicino Niall Ferguson”. Su quel pezzettino di carta, allo storico di Harvard nel corso della riunione del gruppo Bilderberg, non c’erano messaggi criptati ma un invito a cena. Lo racconta, sul Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, uno dei tre Italiani - insieme con Matteo Renzi e Lilli Gruber - che hanno partecipato al ...

Testamento biologico - le risposte alle nostre domande grazie alla chat con l’Intelligenza Artificiale : Si chiama CitBOT l’Intelligenza Artificiale che aiuta i cittadini a conoscere le risposte relative alle proprie libertà civili. A metterla a punto è stata l’Associazione Luca Coscioni, e i primi quesiti a cui risponde sono quelli relativi all’applicazione della legge sul Testamento biologico. Si tratta di una chatbot, ossia di un software “addestrato” per rispondere alle domande mediante l’apprendimento automatico. ...

Tumori : gli oncologi si serviranno delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

L’Intelligenza artificiale smaschera il 90% dei “copioni” agli scritti - si salvi chi può : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Copenaghen ha messo a punto un sistema per combinare i big data con l’Intelligenza Artificiale in modo da determinare con un’esattezza del 90% se un compito è stato davvero prodotto dall’autore o da qualcun altro. Quello dei “copioni” a quanto pare è un problema diffuso ben oltre gli italici confini, e dilaga soprattutto fra gli studenti delle scuole superiori. Per ...

L’Intelligenza artificiale batte l’uomo ai videogame : L’intelligenza Artificiale gioca esattamente come un uomo a un popolare videogioco 3D, sfruttando la capacità di collaborare e competere che ormai questa tecnologia possiede. E vince. A raggiungere l’obiettivo gli scienziati di Google DeepMind, che ne parlano sulla rivista ‘Science‘. L’apprendimento di rinforzo, il metodo utilizzato per addestrare i giocatori ‘artificialmente intelligenti’, ha dimostrato ...

Putin accelera sull’Intelligenza artificiale grazie ai miliardi degli sceicchi del Golfo : La Russia scommette sempre di più sull’intelligenza artificiale. Putin la considera fondamentale sia per l’esercito sia per l’economia e ieri ha dichiarato che «è necessario aumentare i finanziamenti per la ricerca» in questo settore. Putin non dà consigli. Ordina....

Un’Intelligenza artificiale è riuscita a far parlare la Gioconda : Uno screenshot del video realizzato dal centro da Samsung Fino a qualche giorno fa la Monna Lisa di Leonardo Da Vinci, anche nota come Gioconda, era uno dei quadri più misteriosi della storia dell’arte e più apprezzati dai visitatori del Louvre, disposti ad aspettare ore in fila pur di vederla anche da lontano. Di recente, il dipinto – o meglio, una sua fotografia – si è tuttavia trasformata in un video in cui il soggetto più famoso della ...

L’Intelligenza artificiale che controlla la qualità della pizza : In Italia non è un problema ricorrente in virtù della bravura dei pizzaioli, ma all’estero invece la pizza è spesso fonte di disguidi. Il riferimento vale in particolare per le catene che si dedicano al prodotto gastronomico più diffuso al mondo, che a livello promozionale promettono quell’alta qualità talvolta tradita nella versione finale. Domino’s pizza è però convinta di aver trovato la soluzione al problema grazie alL’intelligenza ...