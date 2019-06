(Di martedì 11 giugno 2019) Il presidente del Consiglio è intervenuto all'assemblea biennale di Assonime, affermando la necessità di seguire in una linea di dialogo con l'Ue per evitare lad'infrazione,però venir meno agli obiettivi del suo governo: "Io sono sempre, quello che a dicembre ha evitato ladi infrazione salvaguardando ledi protezione sociale, reddito di cittadinanza e quota 100. Non cambio filosofia ora".