Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Al momento la nota società ente nazionale per le strade ha indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato di nuove figure qualificate da assegnare nell'area di direzione generale di Roma (Lazio) e su tutto il territorio italiano. Posizioni aperte aL'S.p.A. ricerca a tempo determinato profili competenti con la carica di addetto ufficio amministrazione e gestione dirigenti in grado di assistere nell'elaborazione del payroll ''libro paga'' del personale dirigente, a seconda del sistema Inps e Inpdap, nonché nella conduzione dei rapporti con gli organismi previdenziali (PREVINDAI), assistenziali, sanitari (Fasi, Fasidi, Assidai. I probabili partecipanti per aderire a tale offerta di lavoro devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti: perito tecnico commerciale ossia ...

Angel64Sonia : Concorsi Anas per assistente ai pagamenti e direttore lavori entro giugno - Mambolas : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Concorsi Enti e Società Pubbliche: inoltro candidatura entro giugno Bandi di concorso pubblico in Anas, Polo9, Mipaaft… - marino29b : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Concorsi Enti e Società Pubbliche: inoltro candidatura entro giugno Bandi di concorso pubblico in Anas, Polo9, Mipaaft… -