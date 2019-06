ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Fra le varie novità che ha in serboQ, la prossima versione del sistema operativo Google per smartphone, c’è l’interessante funzione Digital wellbeing, in italianoDigitale. È un dettaglio a cui vale la pena prestare attenzione perché fa riflettere, oltre che proporre soluzioni pratiche per limitare la propria dipendenza dalle app social e dalla tecnologia in generale. La pagina ufficiale di Google che ne parla la descrive in maniera efficace: “la tecnologia dovrebbe migliorare la vita, non distoglierci da essa. Ci impegniamo a fornire gli strumenti necessari affinché ciascuno sviluppi il proprio senso deldigitale. In modo che la vita, non la tecnologia in essa, rimanga centrale”. Il concetto diDigitale è stato introdotto con la versione diattualmente in circolazione (9 Pie), ma conQ sarà ...

Noovyis : Un nuovo post (Android Q aumenterà il benessere degli utenti con timer e pianificazioni per godersi di più la vita… -