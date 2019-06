Alessio Boni | ‘A trent’anni entrai in una sorta di depressione | pensavo di mollare tutto’

tvzap.kataweb

(Di martedì 11 giugno 2019) “Verso i trent’anni ebbi un momento di crisi in cuiditutto. Per undici mesi sono stato fermo senza sapere se mi avrebbero chiamato.in unadi” cosìrivela di aver passato una fase molto buia della sua vita e della sua carriera, attorno alla metà degli anni 90, prima della sua esplosione. Ora è sulla cresta dell’onda e ha in programma tanti progetti diversi tra cinema e tv ma non è sempre stato così per l’attore lombardo che trovò sostengo dalla sua famiglia: “Sono tornato a casa da mio padre e da mia madre (…) mio padre non mi disse nulla perché vedeva che stavo male“., il personaggio più difficile L’ultimo lavoro diè Non sono un assassino, dove interpreta il giudice Giovanni Mastropaolo, un uomo che anche fisicamente è molto, molto diverso dall’attore ...

