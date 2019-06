VIDEO F1 | la penalità a Sebastian Vettel e una uniformità di giudizio mancante

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non si placano le polemiche relative all’episodio che ha visto coinvoltie Lewis Hamilton nel GP del Canada, nel quale la decisione di penalizzare di 5 secondi il tedesco ha deciso la gara a favore dell’inglese. Episodi simili si sono verificati a Montecarlo nel 2016 (Hamilton-Ricciardo) e a Suzuka nel 2018 (Verstappen-Raikkonen), e nelle due situazioni sono state prese delle decisioni diverse. Il problema, in questo caso, è relativo a una valutazione che non appare uniforme, ma che dovrebbe esserlo in un campionato di tale importanza., L’UNIFORMITA’ DICHE NON C’E’ CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

