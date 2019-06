Uscita ufficiale di DOOM Eternal tra le tante novità dell’E3 2019

Tutti i 42 giochi di SEGA Mega Drive Mini : la lista ufficiale prima dell’Uscita : È praticamente tutto pronto per l'uscita di SEGA Mega Drive Mini. Certo, prima i videogiocatori potranno godersi tutte le bellezze poligonali dell'E3 2019, la fiera di videogame più importante dell'anno al via l'11 giugno in quel di Los Angeles. Per mettere le mani sulla riedizione in Miniatura della celebre console a 16-bit della casa di Sonic bisognerà poi attendere fino al 19 settembre, quando la macchina dal deciso sapore nostalgico sarà ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di Uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di Uscita ufficiale su PS4 - Xbox One e PC : Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of Solitude, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of Solitude viene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi ...

Lenovo Z6 Lite ufficiale : prezzo e Uscita in Italia. La scheda tecnica : Lenovo Z6 Lite ufficiale: prezzo e uscita in Italia. La scheda tecnica Dopo l’annuncio di Z6 Pro, il produttore hi-tech decide di proporre una variante per la fascia media. Il modello Z6 Lite, una versione depotenziata dei top di gamma, presente in tutti i maggiori marchi. L’aspetto maggiormente condiviso con la versione Pro è l’aspetto mentre per quanto riguarda il processore e le fotocamere, cambia un bel po’, quasi ...

Asus ZenFone 6 : Uscita in Italia - prezzo e scheda tecnica ufficiale : Asus ZenFone 6: uscita in Italia, prezzo e scheda tecnica ufficiale Pochi giorni fa Asus ha presentato il suo nuovo ZenFone; l’azienda di Taiwan lo definisce il suo smartphone più potente e innovativo di sempre. Oltre al processore Snapdragon 855 e alla batteria da 5000 mAh, punto forte del device la particolare fotocamera. Asus ZenFone 6: una fotocamera che ruota di 180 gradi Come già hanno fatto altri colossi del settore, anche Asus ...

OnePlus 7 e 7 Pro : prezzo - Uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale : OnePlus 7 e 7 Pro: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica ufficiale Ieri, 14 maggio 2019, nel mondo della tecnologia è stato il giorno del lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Con quest’ultimo, in particolare, l’azienda cinese lancia la sfida al P30 Pro dei compatrioti di Huawei e al Samsung S10+, ultimo top di gamma del colosso sudcoreano. Infatti, anche se il nome potrebbe lasciar pensare il contrario, i due dispositivi hanno poco in ...

Huawei P Smart Z : prezzo - Uscita in italia e scheda tecnica ufficiale : Huawei P Smart Z: prezzo, uscita in italia e scheda tecnica ufficiale Inizia la controffensiva di Huawei in risposta a tutti gli Smartphone che si sono susseguiti in queste ultime settimane. La casa era rimasta a guardare dopo aver lanciato il gioiellino P30, ora però risponde ai competitors con P Smart Z, uno Smartphone di media gamma che non si pone grandissimi obiettivi a parte uno solo, quello di riprendere parte dell’utenza che ...

Il remake di MediEvil su PS4 ha una data di Uscita ufficiale e un nuovo trailer nostalgico : Sony aveva già annunciato il ritorno di MediEvil su PS4, svelando al grande pubblico - e soprattutto ai videogiocatori più nostalgici - un remake indirizzato alla sua console di ultima generazione.Un rifacimento, quello del classico action adventure apparso per la prima volta su PSX nel 1998, che segue le orme recenti di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. E che di conseguenza riporterà in vita le avventure dell'ossuto eroe Sir Daniel Fortesque ...

Ufficiale la data di Uscita del nuovo album dei Tool - finalmente smettiamo di dare i numeri : È fatta, finalmente il nuovo album dei Tool ha una data e possiamo smettere di tirare a indovinare e di decifrare gli indizi che la band ha disseminato sui social negli ultimi mesi. Tante magiche cifre, nelle ultime settimane, hanno fatto letteralmente uscire di testa i fan dal momento in cui gli eroi di Rosetta stoned avevano aggiornato l'immagine di copertina su Facebook con il numero "2019". La vera rivelazione, però, è arrivata negli ultimi ...

Volkswagen Golf 8 : Uscita nel 2020 ufficiale - ecco la data : Volkswagen Golf 8: uscita nel 2020 ufficiale, ecco la data Gli appassionati della Golf possono tirare un sospiro di sollievo. La macchina si farà e arriverà precisamente nel 2020. Abbiamo già parlato del ritardo nella produzione di questa ottava generazione della Golf ma non eravamo ancora a conoscenza dei problemi che ne hanno impedito l’effettiva uscita. Sono arrivate però in queste ore le motivazioni, rilasciate dal capo del ...

Ufficiale il flop del Samsung Galaxy Fold : Uscita posticipata per tutti - il brand si riprenderà? : L'uscita del Samsung Galaxy Fold è ufficialmente posticipata per tutti, anche per noi italiani. Erano in molti ad aspettare il lancio commerciale dello smartphone pieghevole il prossimo 26 aprile nel nostro paese e in Europa con l'avvio delle prevendite e le conseguenti vendite del 3 maggio ma il produttore ha bloccato qualsiasi inizio di distribuzione e ovunque nel mondo. Una decisione molto importante ma resa necessaria dai non pochi ...

Honor 20i è ufficiale : prezzo - Uscita e scheda tecnica : Honor 20i è ufficiale: prezzo, uscita e scheda tecnica In Cina prenderà il nome di Honor 20i mentre nei nostri mercati si chiamerà Honor 20 Lite. La sua presentazione, vi avevamo già accennato qualche dettaglio, avverrà il 25 aprile. Tuttavia, dalla Cina, con molto furore, le notizie arrivano sempre un po’ prima. VMall lo shop di Huawei e Honor ha rivelato tutte le caratteristiche dello smartphone permettendo di fare subito delle ...

Xbox One S All-Digital Edition : la console senza lettore è ufficiale con prezzo - data di Uscita e un video di presentazione : Dopo i tantissimi rumor che ci hanno accompagnati nel corso degli ultimi mesi è finalmente arrivato il momento dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft: ecco l'Xbox One senza lettore, ecco Xbox One S All-Digital Edition.La presentazione, accompagnata da uno spot che potete vedere poco più in basso, ha sostanzialmente rivelato le informazioni principali di questa console pensata per il digitale e potenzialmente legata a doppio filo a tutti i ...