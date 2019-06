Tempesta su Dallas | gru precipita e devasta un edificio Sette feriti e una vittima

Tempesta in Texas : gru crolla su palazzo a Dallas - un morto e 7 feriti : Una violenta Tempesta si è abbattuta in Texas, sulla metropoli di Dallas: una persona è morta e 7 sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru sul complesso di appartamenti Elan City Lights, secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco di Dallas, Jason Evans, citato dalla CNN. Diversi appartamenti dell’edificio residenziale di 5 piani sono stati distrutti. L'articolo Tempesta in Texas: gru crolla su palazzo a Dallas, un ...