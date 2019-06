Spara a figlio della compagna,arrestato

E' stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la guardia giurata che ieri sera hato al13enneferendolo ad un braccio al termine di una lite. Il minorenne è in ospedale, a Milano, vigile e non in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il ragazzino sarebbe intervenuto durante una discussione tra la madre e il suo nuovo compagno, nel tentativo di difendere la donna.Durante la lite sarebbe partito il colpo. Sembra che il vigilante fosse ubriaco.(Di lunedì 10 giugno 2019)