‘Siamo Golunov’ | l’arresto del reporter indigna i russi Pressing sul Cremlino

(Di lunedì 10 giugno 2019) Le autorita' russe stanno affrontando un'inedita pressione da parte di opinione pubblica, media e mondo dello spettacolo dopo l'arresto del giornalista della testata Meduza, Ivan Golunov, accusato di tentato traffico di stupefacenti, ma sul corpo del quale gli esperti non hanno trovato tracce di droga. I tre piu' autorevoli quotidiani nazionali - Kommersant, Vedemosti e Rbk - sono usciti oggi con la stessa prima pagina, con la scritta a caratteri cubitali "Io, noi siamo Ivan Golunov". Con l'iniziativa senza precedenti - che coinvolge una testata come Kommersant, di proprieta' del colosso statale del gas Gazprom - i giornali hanno denunciato che il procedimento penale contro il 36enne cronista e' un atto di intimidazione contro la societa' russa e hanno chiesto un'indagine sugli agenti che lo hanno arrestato.Il, noto per le sue inchieste sulla corruzione a Mosca, e' al ...

