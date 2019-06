Salvini | dopo 70 anni in molte zone di sinistra è cambiata la musica

Sondaggio Tecnè - altro botto della Lega : Matteo Salvini - la promessa in tv dopo aver visto le cifre : È sempre tempo di sondaggi. L'ultimo viene proposto da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, dove in col Lega mento c'è Matteo Salvini . E la rilevazione di Tecnè mette nero su banco un nuovo clamoroso balzo in avanti della Lega , che passa dal 34,3% raccolto alle elezioni Europee al 36,1 per

Matteo Salvini - il primo sondaggio dopo le Europee : altro botto della Lega : Non si fermano più. Non si ferma la Lega, ancora in crescita nei sondaggi, e non si ferma Matteo Salvini, ormai in modalità campagna elettorale permanente: intanto in vista del secondo turno delle Comunali del 9 giugno (ieri è stato in Basilicata e Molise), in seguito chissà. Le rilevazioni degli is