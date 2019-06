Rai : Famiglia Borsellino - 'vergogna programma Realiti - Viale Mazzini ripari al più presto' (2) : (AdnKronos) - La Rai, intanto, ha ritenuto "indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta", come fa sapere l'azienda. "Direttore di Rete, conduttore, autori sono stati ampiamente sensibilizzati sulla nec

I Durrell La mia famiglia e altri animali su Rai 2 la domenica pomeriggio : I Durrell La Mia famiglia e altri animali in prima tv in chiaro su Rai 2A 2 anni esatti dall’esordio su LaF (dove va in prima serata) arriva in prima tv in chiaro la serie inglese I Durrell – La Mia famiglia e altri animali. I Durrell sbarcano da domenica 9 giugno il pomeriggio su Rai 2 (dalle 15:10 circa) con un doppio episodio.La serie è un grande successo nel Regno Unito dove è arrivata alla quarta stagione appena andata in onda, ...

Chevrolet - Con la TRailblazer cresce la famiglia delle Suv : La Chevrolet introdurrà nel corso del 2020 la Trailblazer sul mercato americano. Il modello, molto simile a quello già visto in Cina nei mesi scorsi, si inserirà tra la Trax e la Equinox e riprende con dimensioni più contenute il look della Blazer. La versione RS e la dotazione di adas. In attesa di conoscere più nel dettaglio le caratteristiche tecniche, la Casa americana ha confermato l'approccio piuttosto radicale al design, con tratti ...

Torna “La Famiglia Addams” e c’è anche Loredana Bertè. Il tRailer : La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo, "La Famiglia Addams", sta per Tornare al cinema con un inedito cast di doppiatori. Tra i protagonisti ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli prestano la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. E se nel ruolo di Zio Fester c'è Raoul Bova, la vera novità è Loredana Bertè che per la prima volta ...

Primo tRailer del reboot di Cinque in Famiglia - col dramma degli immigrati e la solitudine dei loro figli (video) : Il Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia prodotto da Freeform presenta i nuovi, giovanissimi protagonisti della versione rinnovata di uno dei teen drama più amati degli anni Novanta. Stavolta non c'è solo l'effetto nostalgia il finale del secolo scorso, un sentimento ormai di moda e ampiamente cavalcato in progetti come il revival di Beverly Hills 90210 con gli stessi protagonisti (meno il defunto Luke Perry che pure avrebbe potuto ...

Definì “mafiosa” una famiglia incensurata di Monreale - condannati Giletti e la Rai : Era stato accusato, assieme alla sua famiglia di appartenere a un’importante famiglia mafiosa di Monreale, quella dei Campanella. Un atto di accusa pesante quello del conduttore televisivo Massimo Giletti quando, durante la trasmissione televisiva L’Arena di Rai1, aveva parlato dell’operaio forestale di Pioppo, Giuseppe Campanella, licenziato in quanto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tuttavia la frase di Giletti tirava ...

Adriana Volpe porta in tribunale Giancarlo Magalli : «Puoi sfregiare una donna anche con le parole. La Rai non ha mai voluto prendere posizione». E anticipa la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Dalla piazza de I Fatti Vostri all’aula di un tribunale. Prosegue la battaglia legale di Adriana Volpe nei confronti di Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, accusato di diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 luglio per chiarire la sua posizione. La Volpe, intervistata da Repubblica, ha spiegato perchè ha scelto di adire le vie legali contro il collega. Adriana, in primis, ha ...

Formula 1 – Una domenica a tutto gas per la famiglia Raikkonen : anche la piccolissima Rianna sul quad [VIDEO] : Papà sulla moto e figli sul quad: domenica sui motori per la famiglia Raikkonen, che tenerezza la piccola Rianna Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, per il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Tutti i campioni a quattro ruote si sono goduti una settimana di relax, trascorsa tra allenamenti e giornate trascorse in famiglia. Kimi Raikkonen ha fatto coincidere entrambe le cose, portando ...

La lettera dell'infermiera al neonato abbandonato in un cimitero : "Presto avRai una famiglia - ma io non ti dimenticherò" : "Ho riflettuto su cosa possa spingere qualcuno ad abbandonare un neonato e non ho trovato risposta. Ma in fondo, l'unica cosa che conta è che presto avrai una mamma e un papà che ti vorranno bene. Ho anche pensato che quella mamma vorrei essere io, che non ho figli. Purtroppo so che non sarà possibile: l'iter per le adozioni è lungo e complicato e c'è qualcuno che ti sta aspettando da molto più tempo di ...

La lettera dell infermiera che ha salvato il neonato Giorgio 'Presto avRai una famiglia - ma io non ti dimenticherò' : ROVIGO - Il nome Giorgio non è stato scelto a caso. Il neonato abbandonato nel cimitero di Rosolina è stato chiamato così perché a salvarlo è stata un'infermiera, Giorgia Cavallaro, che l'ha tenuto ...