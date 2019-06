Nola | Minieri primo cittadino | saranno 15 i consiglieri in maggioranza

Nola - Gaetano Minieri è il nuovo sindaco della città : 'Sono pronto a mettermi in campo per Nola, la mia città, perchè sono convinto che con una buona squadra di governo la nostra amata città possa uscire dal degrado in cui versa. Non abbiamo una ricetta miracolosa o una bacchetta magica, non sogniamo fantasmagoriche utopie, ma lavoreremo duro per ridare decoro e dignità al territorio Nolano, evitando di cedere il passo a personalismi e/o aspirazioni individuali. Daremo tutto il nostro meglio perchè ...