huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ci sono diversi modi per stare in politica. Uno di questi è cogliere le opportunità che si presentano; l’altro è generare le condizioni per realizzare il proprio progetto. In certe fasi è possibile scegliere o alternare questi due atteggiamenti, altre volte il modo di operare è obbligato dalle circostanze. La Sinistra in Italia negli anni passati ha vissuto grazie alla presenza prima e poi all’eredità del Partito Comunista Italiano. Un’organizzazione che, con laazione nel corpo vivo della società italiana, è riuscita appunto a generare le condizioni per lapresenza incisiva nella politica italiana.Questa eredità non è stata messa a frutto efficacemente: forse gli ultimi dirigenti del PCI avevano già perso il treno con la storia. Sicuramente i primi dirigenti dei ...

albarigo : RT @HuffPostItalia: Lavoriamo a un Paese in cui tutti possano cercare la propria felicità - HuffPostItalia : Lavoriamo a un Paese in cui tutti possano cercare la propria felicità - MFederale : Dedicato a chi sostiene che solamente la magistratura può salvare il paese. Fa parte del sistema. Lavoriamo per la… -