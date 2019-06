GUARDIANI DELLA GALASSIA | RAI 4 Streaming video del film Marvel con Chris Pratt

GUARDIANI DELLA Galassia/ Su Rai 4 il film Marvel con Chris Pratt - oggi - 10 giugno - : Questa sera, lunedì 10 giugno , alle 21.20 su Rai 4 va in onda ' Guardiani della Galassia ', decimo film della Marvel e quarta pellicola della Fase Due.

Sarah Finn - direttrice casting dell'UCM : 'Chris Pratt non voleva fare l'audizione per GUARDIANI DELLA Galassia' : Onestamente è stato uno di quei momenti 'eureka!' di cui parliamo spesso nel mondo del casting: quando sembra l'attore giusto per il film giusto. James si è girato dopo dieci secondi e ha esclamato: '...