Elden Ring | il progetto che unisce From Software e George R R Martin nei primi

(Di lunedì 10 giugno 2019) BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in, il nuovo titolo fantasy creato da, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc.è il più vasto titolo died è ambientato in un reame in espansione immerso in una storia ricca e sanguinosa realizzata da Hidetaka Miyazaki - creatore dell'influente e acclamata serie di videogiochi DARK SOULS - eR.R.- autore della serie fantasy best seller per il The New York Times, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. "Collaborare conR.R.per creare la mitologia diè stata davvero un'esperienza meravigliosa e fonte di grande ispirazione. Il team sta lavorando duramente per assicurare ...

