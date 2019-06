Dl Crescita | dopo mediazione Lega-M5s arriva emendamento per salva Roma e salva comuni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019)lasul debito di, una norma che ha fatto discutere nei mesi scorsi gli alleati di governo. I relatori al decretohanno presentato in commissione un nuovo pacchetto di 16 emendamenti che contiene anche una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della Capitale (1,4 miliardi, come previsto in origine) e per venire incontro agliin dissesto e pre-dissesto. Si prevede quindi l’istituzione di un fondo ad hoc dove far confluire gli eventuali minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte dell’attuale Commissario al debito di, che serviranno per i debiti delle città metropolitane., la norma dello scontro trae M5s: cose prevede il provvedimento - SCHEDA Nell’presentato dai relatori in commissione Bilancio alla Camera al ...

Antonio_Tajani : Il primo anno di #governodelcambiamento si chiude in negativo: #Pil in calo e crescita a zero. Dopo #MercatoneUno,… - graziano_delrio : Per l’economia italiana è stato un anno buttato al vento. Dopo 12 mesi di #governo si può fare un bilancio e questo… - GRETA1SGARBO : RT @Virus1979C: Dopo il tira e molla pre-elettorale tra Lega il Movimento 5 stelle il Salva Roma è stato inserito nel decreto crescita. Esa… -