«Chernobyl» | la serie Come vederla in streaming o tv e quando inizia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dala stagione televisiva più attesa di sempre (quella di chiusura del Trono di Spade) ha deluso mezzo mondo, non si fa che parlare dita mentre questa era a metà ed entrata velocemente nei cuori degli spettatori. Stasera la nuovaHBO approda anche in Italia su Sky Atlantic e insu NOW TV e SKY Go. Si parte con l'episodio1:23:45, un titolo semplice che ci porta subito al cuore dei fatti, l'incidente, l'inizio di una catastrofe. Ne seguiranno altri quattro fino al finale di stagione del prossimo 8 luglio. L'appuntamento fisso sarà il lunedì alle 21.15. Di ieri uno speciale di una decina di minuti in apertura dell'ennesima replica dell'ultimo episodio di Game of Thrones. Un avvicendamento temporale che si fa anche di contenuto mentre vedi il logo Sky Atlantic diviso tra fuoco che lo divora e ghiaccio ...

