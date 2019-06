Cecilia e Ignazio | gaffe hot | mostrano la stanza e tutti notano quello speciale ‘giochino’

Cecilia Rodriguez - la gaffe di Ignazio Moser : mostra la loro camera da letto e spunta il gioco hot : Cecilia Rodriguez, la gaffe di Ignazio Moser su Instagram: l'ex ciclista mostra ai follower la loro camera da letto e nel video spunta un dettaglio hot. Ma andiamo con ordine. Cecilia e Ignazio...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Capri. Lui fa una gaffe clamorosa : Ignazio Moser commette una gaffe clamorosa con Cecilia Rodriguez Nonostante il loro amore sia nato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, Ignazio Moser e la bella modella argentina Cecilia Rodriguez continuano a gonfie vele la loro relazione. I due condividono ogni momento con i propri fan, anche se alcune cose sarebbe meglio non mostrarle. Qualche esempio? La coppia sta trascorrendo questi primi giorni estivi nella ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati - si sono raccontati da Silvia Toffanin! : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati nello studio di Verissimo per raccontare come procede la loro storia d’amore. I due hanno ripercorso insieme a Silvia Toffanin il primo anno e mezzo di relazione.... L'articolo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sempre più innamorati, si sono raccontati da Silvia Toffanin! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio : «Non pensare a Cecilia Rodriguez e torna nell’azienda di famiglia» : Francesco Moser bacchetta il figlio Ignazio e lo richiama ai suoi doveri. Durante la reclusione della casa del Grande Fratello Vip infatti Ignazio si è fidanzato con Cecilia Rodriguez, che per lui ha lasciato il suo ex Francesco Monte in diretta nazionale, e fra reality e nuovo amore è entrato nel mondo dello spettacolo. La nuova vita di Ignazio però non piace al papà, i campione delle due ruote Francesco che è tornato a dire la sua a riguardo ...

Cecilia e Ignazio passano una serata a Milano con Chiofalo - la Fiordelisi e Natalia di U&D : Francesco Chiofalo ormai sembra aver ritrovato il sorriso. Nelle scorse ore, infatti, sono apparse delle immagini di lui insieme alla sua nuova fidanzata Antonella Fiordalisi e altri personaggi noti. A Milano insieme alla sorella di Belen Francesco Chiofalo, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, si è concesso una piacevole serata in compagnia della sua fidanzata e di altri volti ...