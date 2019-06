Tria rassicura Moscovici e il G20 sfidando i vice premier | Deficit al 2 | 1-2 | 2%

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Sul“andremo sotto, intorno al 2,2-2,1%”. Per Giovannila trasferta a Fukuoka, in Giappone, per il G20 finanziario, è anche l’occasione perre il mondo sulle strategie economiche dell’Italia, per cui “le aspettative sono quelle scritte nel Def” e non è in programma uno sforamento ulteriore del disavanzo.Parole che non piacciono aiMatteo Salvini e Luigi Di Maio, convinti che dovranno essere finanziate aalcune misure prioritarie, a partire dall’abbassamento delle tasse. “Abbiamo un negoziato e un dialogo con la Commissione Ue e sono sicuro che troveremo una soluzione perché il Governo italiano è solito rispettare le regole di bilancio dell’Ue” aggiunge. “Dopo proveremo a dimostrare che il nostro programma le rispetta. Dobbiamo discutere su come ...

